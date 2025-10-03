Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами России

3 октября Украина вновь предприняла попытку массированного воздушного удара с использованием БПЛА. По данным Минобороны России, атака была отбита дежурными средствами ПВО.
— С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что девять беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря, четыре — над Воронежской областью, по три — над Белгородской областью и Республикой Крым и один — над Курской областью.