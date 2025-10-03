Федеральные новости

Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами России

03.10.2025 07:23
0
03.10.2025 07:23


3 октября Украина вновь предприняла попытку массированного воздушного удара с использованием БПЛА. По данным Минобороны России, атака была отбита дежурными средствами ПВО.

— С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что девять беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря, четыре — над Воронежской областью, по три — над Белгородской областью и Республикой Крым и один — над Курской областью.

Лента новостей

10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде из-за ДТП ограничено движение трамваев №2Смотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области закупятся новогодними сладостями на 55 млн рублейСмотреть фотографии
08:01
Московский суд встал на защиту посетителей волгоградского фитнес-клуба DDXСмотреть фотографии
07:48
Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмельеСмотреть фотографии
07:23
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:45
Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалкуСмотреть фотографии
06:31
В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольнуюСмотреть фотографии
05:43
Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 годуСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
20:50
В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлогСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде топ-менеджера Гаврюченкова обвинили в невыплате кредитов и истязанииСмотреть фотографии
19:30
Погиб бывший футболист «Ротора» Максим БондаренкоСмотреть фотографии
19:06
Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойноСмотреть фотографии
18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
 