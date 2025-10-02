В Волгограде сотрудник похоронного бюро украл Iphone у покойника





Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника похоронной организации, который похитил телефон у покойника. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что работник службы 17 августа при перевозке погибшего в результате ДТП мужчины на медэкспертизу обнаружил в его вещах смартфон Iphone 13 pro. Далее вместо передачи имущества дочери покойника, фигурант похитил телефон.

После обращения в полицию родственников погибшего телефон был обнаружен у обвиняемого. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.