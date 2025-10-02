



9 октября Центральный районный суд Волгограда начнёт рассмотрение ещё одно уголовного дела, возбужденного в отношении находящегося в московском СИЗО гендиректора АО «Приволжтрансстрой» Александра Гаврюченкова. Руководителю вменяется причастность к экономическим преступлениям, а также преступлениям против жизни и здоровья.

Согласно картотеке суда, ему предъявлены следствием обвинения в злостном непогашении кредитной задолженности и истязании. Кому задолжал гендиректор, а также как с этим может быть связана вторая статья – информация в публичном доступе отсутствует.

Напомним, ранее редакция сообщала об задержании Александра Гаврюченкова, его заместителя Сергея Одинёва, а также директора ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елены Гурьяновой и её зама. Они были этапированы в Москву, где Басманным районным судом по ходатайству Следственного комитета помещены в СИЗО. Согласно материалам картотеки, в рамках этого разбирательства фигурантам вменяется статья 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере.