Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосем











В Калачевском районе задержаны двое мужчин за незаконную охоту. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 1 октября, в ходе несения службы наряд ДПС остановил автомобиль Mitsubishi, в котором находились 46-летний и 56-летний волгоградцы. Когда полицейские заглянули в багажник, там они увидели части туши лося, два карабина и другое снаряжение для охоты.



Однако документов, разрешающих охоту на лося, у мужчин не было.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота». Назначен ряд экспертиз и исследований, которые помогут установить все обстоятельства этого дела.



Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области



