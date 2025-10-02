Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном формате

XV чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник» в этом году будет проводиться в очно-заочном формате. Как сообщили в природном парке «Цимлянские пески», соревнования среди любителей тихой охоты запланированы на 11 октября в традиционном месте – хуторе Тормосино Чернышковского района.
Однако в случае неблагоприятной погоды или других непредвиденных обстоятельств чемпионат пройдет только в заочном формате с 11 по 31 октября. Участие в заочном этапе могут принять все желающие. Оцениваться будут видеоролики на тему сбора грибов.
Напомним, в прошлом году областной чемпионат «Грибной охотник» был отменен из-за аномальной осенней засухи, из-за чего грибы в этом обычно богатом на дары леса крае просто не уродились.
