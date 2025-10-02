В Волгоградской области тепло задержится до конца недели





В Волгограде и области синоптики спрогнозировали солнечные и теплые дни до конца недели. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, воздух в предстоящие выходные прогреется до +23º.

- 3 октября юго-восточный ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем +15...+20 градусов, - сообщили волгоградские синоптики. - В субботу, 4 октября, также ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха днем при этом прогреется до +18...+23.

В воскресенье в отдельных районах региона ожидаются небольшие и умеренные осадки. Однако это не помешает теплым лучам прогреть воздух до +23 градусов.