



В Волгограде к зиме подлатают разбитую фурами Вторую Продольную. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика для ремонта участков одной из главных транспортных артерий города в Советском, Кировском и Красноармейском районах. Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Точный объём работ, тип запланированного ремонта, а также его объём в проекте соглашения, а также пакете прилагаемой документации не уточняется.

К исполнителю предъявляется лишь несколько основных требований. Так, работы должны выполняться по заявкам властей в рамках лимита в размере 65 млн рублей. Восстановление нормативного состояния дороги должно быть произведено с учётом всех технических требований.

Обновление проезжей части развернётся в границах Университетского проспекта и ул. Лазоревой.

Подрядчик будет отобран в первой декаде октября. Отремонтировать проезжую часть организации предстоит в сжатые сроки – до 10 декабря 2025 года.

Отметим, дорожно-транспортная сеть Волгограда, и, в частности, пронизавшая весь город Вторая Продольная, выполняет ключевую функцию, обеспечивая транзит грузового транспорта.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»