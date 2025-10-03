Транспорт

В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольную

Транспорт 03.10.2025 06:00
0
03.10.2025 06:00


В Волгограде к зиме подлатают разбитую фурами Вторую Продольную. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика для ремонта участков одной из главных транспортных артерий города в Советском, Кировском и Красноармейском районах. Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Точный объём работ, тип запланированного ремонта, а также его объём в проекте соглашения, а также пакете прилагаемой документации не уточняется.

К исполнителю предъявляется лишь несколько основных требований. Так, работы должны выполняться по заявкам властей в рамках лимита в размере 65 млн рублей. Восстановление нормативного состояния дороги должно быть произведено с учётом всех технических требований.

Обновление проезжей части развернётся в границах Университетского проспекта и ул. Лазоревой.

Подрядчик будет отобран в первой декаде октября. Отремонтировать проезжую часть организации предстоит в сжатые сроки – до 10 декабря 2025 года.

Отметим, дорожно-транспортная сеть Волгограда, и, в частности, пронизавшая весь город Вторая Продольная, выполняет ключевую функцию, обеспечивая транзит грузового транспорта.

Отметим, с 2014 на территории региона дорожными работами охвачено более 5,1 тыс. км дорог. В текущем году в порядок приводят 387 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом — регион активно задействует все доступные механизмы для развития инфраструктуры, в том числе возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
30.09.2025 14:52
Транспорт 30.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
30.09.2025 07:42
Транспорт 30.09.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.09.2025 16:42
Транспорт 28.09.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.09.2025 13:21
Транспорт 26.09.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.09.2025 17:03
Транспорт 25.09.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.09.2025 16:47
Транспорт 24.09.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2025 16:26
Транспорт 23.09.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 11:25
Транспорт 20.09.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.09.2025 07:43
Транспорт 20.09.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.09.2025 07:51
Транспорт 19.09.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2025 10:02
Транспорт 18.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.09.2025 12:28
Транспорт 16.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2025 11:06
Транспорт 13.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2025 18:26
Транспорт 12.09.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 20:03
Транспорт 11.09.2025 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде из-за ДТП ограничено движение трамваев №2Смотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области закупятся новогодними сладостями на 55 млн рублейСмотреть фотографии
08:01
Московский суд встал на защиту посетителей волгоградского фитнес-клуба DDXСмотреть фотографии
07:48
Эксперт рассказал об опасности приема аспирина при похмельеСмотреть фотографии
07:23
Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:45
Под Волгоградом за 20 млн рублей ликвидируют легально-нелегальную свалкуСмотреть фотографии
06:31
В России зарплаты учителей предложили привязать к МРОТСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде за 60 млн рублей подлатают разбитую фурами Вторую продольнуюСмотреть фотографии
05:43
Волгоградцы смогут забрать пенсионные накопления в 2026 годуСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области тепло задержится до конца неделиСмотреть фотографии
20:50
В Суровикино сотрудницу соцзащиты осудят за мошенничество и подлогСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде топ-менеджера Гаврюченкова обвинили в невыплате кредитов и истязанииСмотреть фотографии
19:30
Погиб бывший футболист «Ротора» Максим БондаренкоСмотреть фотографии
19:06
Путин призвал европейских политиков уняться и спать спокойноСмотреть фотографии
18:44
Опубликовано видео задержания участников массовой драки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Грибной чемпионат Волгоградской области может пройти в заочном форматеСмотреть фотографии
17:20
Мессенджер Max скачали более 40 млн пользователейСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде фура насмерть задавила пешехода на ул. ЧереповецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Под Волгоградом задержали браконьеров с расчлененным лосемСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Бюст святителю Луке Крымскому открыли в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
16:40
В Волжском осудили 54-летнюю женщину, зарезавшую знакомую из-за флиртаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Новым руководителем УМВД Волжского назначен Александр ЧисловСмотреть фотографии
15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
 