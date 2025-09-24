Происшествия

Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛА

Происшествия 24.09.2025 06:48
0
24.09.2025 06:48


В Волгоградской области отражена массированная атака украинских дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на губернатора региона, в результате падения обломков БПЛА в ряде районов зафиксированы ландшафтные пожары. Без света остался один населенный пункт.

- В ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады, - сообщил глава региона.

По словам Андрея Бочарова, по предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

Напомним, что с 00:08 мск Росавиация ввела ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда. 

