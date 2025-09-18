ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAX

Главное

Информационное агентство «Высота 102» стало первым средством массовой информации Волгоградской области, официально зарегистрированным в мессенджере MAX. Канал информагентства начал работу сегодня, 18 сентября, и уже собирает первых подписчиков. 

Напомним, ИА «Высота 102» работает уже более 18 лет и остается самым авторитетным СМИ Волгоградского региона. Ежедневно информагентство выпускает десятки новостей по самым актуальным и злободневным темам. Незыблемым принципом редакции остается исключительная достоверность информации, которую мы доводим до читателей, – на сайте V102.RU публикуются только проверенные факты и эксклюзивы. 

Подписывайтесь на канал «Высоты 102» в MAX, чтобы оставаться в курсе самых важных событий Волгограда и области и первыми узнавать главные новости. 

Лента новостей

21:03
«Он громил армию Паулюса»: скончался 103-летний участник Сталинградской битвы Дмитрий РязанцевСмотреть фотографии
20:46
«Паровозик» из четырех машин и мотоцикла собрался у парка Русь в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропаркаСмотреть фотографии
19:44
ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAXСмотреть фотографии
19:24
«Боимся отпускать детей одних»: огромная стая собак поселилась у пятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Решили оставить место гладким»: профиль Сталина не будут возвращать на фасад бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:43
В Камышине владелец дома-«призрака» заплатит государству за обман 450 тысячСмотреть фотографии
17:47
В Сеть забросили сляпанный абы как фейк о ситуации на НПЗ ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Путин отметил званием «Заслуженный артист РФ» Евгения Алешина из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде на два дня ограничат движение из-за ремонта ул. ПолухинаСмотреть фотографии
16:56
«Деполитизировать и решать на региональном уровне»: Путин ответил на предложение вернуть стране СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Прижившиеся в ЦПКиО Волгограда альпаки до конца года покинут паркСмотреть фотографии
16:01
Ветеран ВОВ Иван Тимощенко скончался в Камышине на 99-м году жизниСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. ТирольскойСмотреть фотографии
14:38
500 деревьев для первоклассников: в Волгоградской области «озеленяют» школыСмотреть фотографии
14:34
Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в КитаеСмотреть фотографии
14:00
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категорияхСмотреть фотографии
13:54
В Городище силовики искали нелегалов на рынках, дачных участках и в теплицахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали тягач стекольной компанииСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобилиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцу дали 2,5 года «строгача» за оставленный без связи микрорайонСмотреть фотографии
12:17
Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млнСмотреть фотографии
11:51
Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волосСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аистеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»Смотреть фотографии
 