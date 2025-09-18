ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAX

Информационное агентство «Высота 102» стало первым средством массовой информации Волгоградской области, официально зарегистрированным в мессенджере MAX. Канал информагентства начал работу сегодня, 18 сентября, и уже собирает первых подписчиков.

Напомним, ИА «Высота 102» работает уже более 18 лет и остается самым авторитетным СМИ Волгоградского региона. Ежедневно информагентство выпускает десятки новостей по самым актуальным и злободневным темам. Незыблемым принципом редакции остается исключительная достоверность информации, которую мы доводим до читателей, – на сайте V102.RU публикуются только проверенные факты и эксклюзивы.

Подписывайтесь на канал «Высоты 102» в MAX, чтобы оставаться в курсе самых важных событий Волгограда и области и первыми узнавать главные новости.