«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва Яшина





В Волгограде сегодня, 23 сентября, завершился V международный турнир по мини-футболу среди силовых структур памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина. В заключительный день состоялись финальные встречи и торжественная церемония закрытия.





Напомним, 21 сентября на Мамаевом кургане открылся турнир, в котором приняли участие команды из России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Сербии и сборные силовых структур российских регионов. В воскресенье прошли первые игры состязаний.





По итогам группового этапа в возрастной категории старше 40 лет в полуфинал вышли коллективы МВД России, ФСО России и «Динамо» МВД Таджикистан, а в младшей категории в четверку сильнейших пробились образовательные организации ФСИН России, ГУИУН МЮ Республики Таджикистан, МВД России и Росгвардии. В итоге выиграли в обеих категориях представители МВД России.





Подполковник полиции, инспектор по особым поручениям главного управления личного состава МВД России Сергей Сасин отметил высокий уровень турнира.



- Уже не в первый год принимаем участие в этих соревнованиях. Всегда рады пообщаться с коллегами из других стран. Организация традиционно на самом высоком уровне. Хотел бы поблагодарить руководство ФСИН России за приглашение. У нас команда очень подготовленная. Мы тренировались усердно и выполнили задачу. Две наши команды заняли первые места. Приехали сюда с целью победить. Впечатления от Волгограда только самые положительные. Для меня лично - это знаковый город. Мамаев курган - это то место, где наши предки совершили героический подвиг. Очень красивый город, рады здесь оказаться. Всегда такие турниры способствуют укреплению связей между представителями силовых структур, - заявил один из членов делегации команды-чемпиона.





По окончании спортивной части на «Динамо Арене» состоялась яркая церемония закрытия турнира. Почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых, руководитель аппарата губернатора Волгоградской области и председатель региональной федерации футбола Михаил Шабунин, заместитель председателя Общества «Динамо» Николай Толстых и другие почетные гости поблагодарили представителей силовых структур, сменивших на время служебную форму на игровую, за бескомпромиссную и честную борьбу, интересный футбол и отметили высокую организацию проведения состязаний, к которой теперь должны стремиться хозяева следующих международных турниров памяти Льва Яшина.





Особенно тронуло участников турнира и зрителей эмоциональное архивное обращение вдовы Льва Ивановича Валентины Тимофеевны, с которым она выступала несколько лет назад при проведении первого подобного турнира. К сожалению, в 2022 году ее не стало. В приветственном слове она подчеркнула, что проигравших на таких соревнованиях нет.







Почетные гости наградили победителей турнира в индивидуальных номинациях, а затем прошла командная церемония награждения триумфаторов и призеров. Праздничную атмосферу создавали завораживающие выступления гимнасток, казаков и народного ансамбля.







Почетными грамотами ФСИН были отмечены Первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Михаил Абрамов, а также представители спонсора турнира.





Финалом церемонии закрытия турнира стало выступление артистов с флагами стран-участниц. Зрители аплодировали стоя.







Фото Андрей Поручаев V102.RU





