Вопрос о длинных январских каникулах расколол волгоградцев на два лагеря

Читатели V102.RU разделились во мнениях касательно предстоящих длинных январских праздников. Причем сторонников и противников оказалось примерно одинаковое количество.
- Ужас и кошмар, - считает один из подписчиков ТГ информагентства.
- Хватит и недели, - рассуждает другой.
- Не нравится? Идите на работу, - парирует третий.
При этом прозвучало еще одно мнение, что лучше бы длительные выходные пришлись на май.
Напомним, как сообщало V102.RU, согласно утвержденному правительством календарю, новогодние каникулы у россиян начнутся 31 декабря, а закончатся аж 11 января. В мае отдыхать предстоит 6 дней, но с перерывом.