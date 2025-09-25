Суд обязал волгоградца прекратить слежку за квартирой соседа в МКД

Волгоградский областной суд обязал местного жителя демонтировать в подъезде жилого дома видеокамеру, направленную на квартиру соседа, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно материалам дела, мужчина зачем-то круглосуточно записывал на видео личную жизнь соседа по лестничной площадке в одном из многоквартирных домов по улице Шекснинская в Дзержинском районе. В декабре 2024 года он установил видеокамеру с динамиком и аудиозаписью разговоров на стене лестничной площадки напротив входной двери соседней квартиры. Никаких объявлений, предупреждающих о круглосуточной записи, не было.

Соседу такая слежка не понравилась. Мало того, что дверь его квартиры находилась под постоянным наблюдением, еще и при открытии двери на видео попадала и часть коридора внутри жилого помещения.

- Истец считает, что ответчик использует сохраненные видеозаписи в противоправных целях, так как запись ведется ежедневно, на записях можно проследить, куда и во сколько истец идет, во сколько приходит, с кем встречается, кто к нему приходит, с кем и о чем он беседует, все это записывается и прослушивается ответчиком, - рассказали в облсуде.

Остальные собственники квартир в этом МКД не давали разрешения на установку видеокамеры с динамиком, микрофоном и аудиозаписью. Попавший под слежку мужчина направил своему соседу досудебную претензию о демонтаже камеры видеонаблюдения, однако она осталась без удовлетворения.

Дзержинский районный суд обязал мужчину демонтировать видеокамеру, но он обжаловал это решение в апелляционном порядке. Областной суд оставил решение суда без изменения.

