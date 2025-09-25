В Волгоградской области отменяют индексацию чиновничьих зарплат

В Волгоградской области собираются отменить запланированную с 1 октября индексацию денежного содержания чиновников, депутатов, а также сотрудников аппарата областной думы. Соответствующие изменения внесены в проекты постановления областной думы, принятые еще в декабре 2024 года.
Напомним, с 1 октября денежное содержание государственных гражданских служащих Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности, должны были проиндексировать в 1,045 раза. Однако повышения чиновничьих зарплат не состоится. В документах к проектам двух постановлений поясняется, что это связано с изменением параметров бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Между тем, последний раз зарплата чиновников индексировалась на 15% с 1 декабря 2024 года.
Ранее V102.RU сообщало, что депутаты Волжской городской думы сначала сократили фонд оплаты своих помощников, а потом и вовсе лишили их зарплаты. Такое решение было принято ради экономии бюджетных средств.