Жители Фролово сняли на видео выползающее из воды «нечто»

Жители Фролово Волгоградской области поделились в соцсетях шокирующими кадрами с червями и странными существами, похожими то ли на мокриц, то ли на головастиков. По утверждению пользователей, фроловчане, проживающие на улице Телеграфная, набрали воду с такой «начинкой» в уличной колонке, расположенной на улице Московская, рядом с перекрестком.
Между тем, некоторые жители предлагают вообще закрыть эти колонки, мотивируя это тем, что они «из прошлого века». Впрочем, других возмутило такое предложение. По мнению приверженцев второй стороны, не каждому по карману подключиться к централизованному водопроводу. При этом воду из уличных колонок многие используют для приготовления пищи и других бытовых нужд.
Видео https://vk.com/officialfrolovo_new
