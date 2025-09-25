Общество

Жители Фролово сняли на видео выползающее из воды «нечто»

Общество 25.09.2025 21:05
0
25.09.2025 21:05




Жители Фролово Волгоградской области поделились в соцсетях шокирующими кадрами с червями и странными существами, похожими то ли на мокриц, то ли на головастиков. По утверждению пользователей, фроловчане, проживающие на улице Телеграфная, набрали воду с такой «начинкой» в уличной колонке, расположенной на улице Московская, рядом с перекрестком.

Между тем, некоторые жители предлагают вообще закрыть эти колонки, мотивируя это тем, что они «из прошлого века». Впрочем, других возмутило такое предложение. По мнению приверженцев второй стороны, не каждому по карману подключиться к централизованному водопроводу. При этом воду из уличных колонок многие используют для приготовления пищи и других бытовых нужд.

Видео https://vk.com/officialfrolovo_new

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.09.2025 21:47
Общество 25.09.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 21:25
Общество 25.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 20:28
Общество 25.09.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 20:05
Общество 25.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 19:32
Общество 25.09.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 18:28
Общество 25.09.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:57
Общество 25.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:48
Общество 25.09.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 15:32
Общество 25.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:42
Общество 25.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:38
Общество 25.09.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:38
Общество 25.09.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:31
Общество 25.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:23
Общество 25.09.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:18
Общество 25.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:47
Вопрос о длинных январских каникулах расколол волгоградцев на два лагеряСмотреть фотографии
21:25
Суд обязал волгоградца прекратить слежку за квартирой соседа в МКДСмотреть фотографии
21:05
Жители Фролово сняли на видео выползающее из воды «нечто»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:48
Цена АИ-92 снова обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
20:28
Житель Волгоградской области погиб на СВО в день своего 23-летияСмотреть фотографии
20:05
Депутат Госдумы от Волгоградской области предупредил о новых запретах для собачниковСмотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области отменяют индексацию чиновничьих зарплатСмотреть фотографии
19:22
Труп волгоградца обнаружен пожарными в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде студентка продала квартиру и отдала деньги мошенникамСмотреть фотографии
18:28
Экс-мэр Михайловки Тюрин возглавил Новоаннинскую райдумуСмотреть фотографии
17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
 