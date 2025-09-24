Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеров





Накануне на федеральном уровне представили 26-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – ежегодный проект Ассоциации менеджеров, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ». Впервые в него попал известный предприниматель Михаил Грачев – он вошел в «Топ-250» высших руководителей России и занял первую позицию в номинации «Химическая промышленность».

Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях. Выбор основан на принципе «лучшие выбирают лучших» – в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

По данным организаторов, число новых имен в рейтинге устойчиво растет третий год подряд и уже приближается к рекордным уровням 2022 года, что свидетельствует о том, что бизнес чувствует рост напряженности в экономике и все активнее ищет новые пути развития. В частности, в этом году общее количество новых имен в «Топ-1000 российских менеджеров» составило 51,4%. Это выше, чем в кризисном 2022 году, и сильно выше, чем в 2023–2024 годах. А в субрейтинге «Топ-250 высших руководителей компаний», в котором значится имя волгоградского бизнесмена Михаила Грачева, коэффициент обновления составил 43,6%.

– Спасибо коллегам, которые поддержали меня на голосовании. Очень рад видеть имена друзей и партнёров в данном рейтинге. Работаем дальше, – написал в своем ТГ-канале Грачев.

Фото: Михаил Грачев / t.me