



В Волжском Волгоградской области региональное управление федеральной антимонопольной службы обнаружило признаки картельного сговора компаний и ИП, обслуживающих муниципальные маршруты общественного транспорта. В нарушении законодательства заподозрены сразу 50 местных перевозчиков.

- Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 50 перевозчиков. Основанием стали массовые жалобы жителей города на единовременное повышение в апреле этого года стоимости проезда в маршрутках с 35 до 50 рублей. Рост составил более 40%, - сообщили в пресс-службе Волгоградского УФАС.

При этом, по данным экспертов, фигуранты не смогли обосновать мгновенный и столь внушительный рост тарифов.

В случае если вина участников предполагаемого картеля будет установлена, им могут грозить оборотные штрафы от 3/100 до 15/100 размера суммы выручки, но не менее 100 тыс. рублей.

Отметим, в Волжском в апреле 2025 года частные перевозчики взвинтили цены на проезд вслед за АО «Волжская А/К 1732». Автоколонна обслуживает опорную сеть муниципальных маршрутов автобусов и трамваев по регулируемым тарифам.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!