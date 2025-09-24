Общество

В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проезд

24.09.2025 10:45
В Волжском Волгоградской области региональное управление федеральной антимонопольной службы обнаружило признаки картельного сговора компаний и ИП, обслуживающих муниципальные маршруты общественного транспорта. В нарушении законодательства заподозрены сразу 50 местных перевозчиков.

- Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 50 перевозчиков. Основанием стали массовые жалобы жителей города на единовременное повышение в апреле этого года стоимости проезда в маршрутках с 35 до 50 рублей. Рост составил более 40%, - сообщили в пресс-службе Волгоградского УФАС.

При этом, по данным экспертов, фигуранты не смогли обосновать мгновенный и столь внушительный рост тарифов.

В случае если вина участников предполагаемого картеля будет установлена, им могут грозить оборотные штрафы от 3/100 до 15/100 размера суммы выручки, но не менее 100 тыс. рублей.

Отметим, в Волжском в апреле 2025 года частные перевозчики взвинтили цены на проезд вслед за АО «Волжская А/К 1732». Автоколонна обслуживает опорную сеть муниципальных маршрутов автобусов и трамваев по регулируемым тарифам.


11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплатСмотреть фотографии
21:14
«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
20:55
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира НагаеваСмотреть фотографии
20:26
Мемориал из детских игрушек вырос на месте гибели 9-летней девочки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:52
Клещи на исходе сезона заразили ИКБ 11-го волгоградцаСмотреть фотографии
18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
 