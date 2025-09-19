Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»

Матч «Ротора и «Нефтехимика», который должен был пройти на домашней арене в рамках 11-го тура Первой лиги перенесен в Нижнекамск. Об этом сообщили в волгоградском клубе. Игра состоится 5 октября. Перенос игры с «Волгоград Арены» связан с подготовкой к проведению товарищеского матча сборных России и Ирана. Решение было принято совместно с РФС, ФНЛ, СК «Ротор» и ФК «Нефтехимик».

Напомним, сборные двух стран встретятся в Волгограде 10 октября. Билеты на матч еще есть в продаже.

А «Ротор» завтра, 20 сентября, сыграет в Екатеринбурге с одним из лидеров Первой лиги «Уралом» в 11-м туре Первой лиги. Начало игры в 12-00 ч.