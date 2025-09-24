В Волгоградской области в 2025 году расходы на здравоохранение будут увеличены на 716,6 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU, соответствующие изменения планируется внести в закон об областном бюджете на 2025 - 2027 годы. Проект внес в облдуму для рассмотрения губернатор Андрей Бочаров.

Так, согласно предложенным изменениям, на указанную сумму планируется увеличить расходы по госпрограмме «Развитие здравоохранения Волгоградской области». Таким образом, общий объем финансирования этой программы в текущем году составит более 37,3 миллиарда рублей.

За счет этого планируется увеличить финансирование трех подпрограмм:

- «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» на 95 миллионов;

- «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 108,8 миллиона рублей;

- «Повышение эффективности управления и использования ресурсов» на 512, 5 миллиона рублей.

В результате этой бюджетной корректировки увеличится финансирование расходов по заработной плате сотрудников медучреждений региона, на приобретение оборудования, мероприятий по лекарственному обеспечению граждан и профилактике заболеваний.





В администрации региона отмечают, что в регионе уделяется приоритетное внимание финансированию медучреждений и созданию в Волгоградской области единой современной системы оказания медицинской помощи и реабилитации. Ведется активная кадровая работа, чтобы восполнить дефицит врачей и медработников.

По инициативе губернатора при трудоустройстве в государственные медучреждения Волгоградской области предоставляются единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей и востребованным специалистам со средним медицинским образованием. Ежемесячные денежные выплаты получают студенты ВолгГМУ, заключившие договор о целевом обучении.

Напомним, в Волгоградской области с 2021 года реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения — такие задачи перед профильными органами поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжилась с привлечением ресурсов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».





Так, в рамках этого нацпроекта в Камышине возводится новая поликлиника на 800 посещений в смену. Здание уже построено. В нем уже полностью готовы внутренние перегородки, установлено лифтовое оборудование. Завершается монтаж системы внутреннего электроснабжения, вентиляции и дымоудаления, ведут отделочные работы на этажах и на фасаде. На территории поликлиники построят котельную и обустроят парковку. В новой поликлинике площадью более 3 тыс. кв. м разместятся блок неотложной помощи, отделение медицинской профилактики, центр приема температурящих пациентов, блок проведения рентгенологических исследований, терапевтическое отделение, блок узких специалистов, собственная клинико‐диагностическая лаборатория, дневной стационар на 16 коек.

В Волгограде также в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается масштабная модернизация корпусов и отделений в областной больнице №1. Это одно из старейших медицинских учреждений региона в сентябре текущего года отметило 120-летие. В областной больнице №1 трудятся более 1,4 тысячи сотрудников. Ежегодно они обеспечивают свыше 160 тысяч посещений и 30 тысяч госпитализаций, выполняют более 16 тысяч операций.

Только в этом году в областной больнице выполнен капитальный ремонт помещений в терапевтическом корпусе, корпусах № 19 и № 12, капремонт системы кислородоснабжения корпуса № 4. Завершается модернизация лечебно-санитарного корпуса, обновление фасада хирургического корпуса.

В двухэтажном корпусе, где будет создан передовой ЛОР-центр, уже стартовали отделочные работы. Создание ЛОР-центра позволит обеспечить преемственность оказания медицинской помощи пациентам на всех этапах лечения. Его открытие запланировано на 2026 год. Также здесь создается офтальмологический центр для взрослых.

В здании нейрохирургического центра, которое является объектом культурного наследия, завершен капитальный ремонт фасада и кровли, продолжается модернизация операционного блока. Кроме этого, службу лучевой диагностики планируют дооснастить новым МРТ-аппаратом.

