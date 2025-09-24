Общество

Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере Волгограда

Общество 24.09.2025 08:29
Дорожный надзор полиции внепланово проверил улицы в Тракторозаводском районе Волгограда на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра улично-дорожной сети выявлены нарушения.

- По результатам проверки в районе пересечения улиц им. Салтыкова-Щедрина и им. Атласова выявлено частичное отсутствие дорожных знаков, а также горизонтальной дорожной разметки, - сообщили в Главке полиции.

Департаменту городского хозяйства выдано предписание на устранение нарушений. Административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения составлен по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Должностным лицам, ответственным за состояние дорог, грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

В ближайшее время аналогичные проверки пройдут и в других районах.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

