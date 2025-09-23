В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной Сербии

Футболиста сборной Сербии, который получил травму во время товарищеского матча на стадионе ВГАФК в Волгограде, доставили в больницу №25, где ему оказали помощь. Об этом V102.RU сообщили в облздраве.

- Товарищеский матч Динамо EPA Сербия - Росгвардия (г. Элиста) для сербского футболиста закончился повреждением руки. Для оказания неотложной медицинской помощи его доставили в Стационарное отделение скорой медицинской помощи (СТОСМП) больницы №25, - рассказали в профильном комитете.

Сербского игрока оперативно обследовали и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Стационарное наблюдение ему не потребовалось. Футболист в сопровождении тренера вернулся в команду.

Иностранцы поблагодарили врачей за оперативную и профессиональную помощь. Футболист оставил отзыв в книге почетного посетителя, где написал теплые слова волгоградским медикам.

Напомним, как сообщало V102.RU, 21 сентября в Волгограде открылся V международный турнир по мини-футболу среди силовых структур памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина, в котором принимают участие сборные из пяти стран. Сегодня, 23 сентября, проходит заключительный день соревнований с церемонией награждения.

