Клещи на исходе сезона заразили ИКБ 11-го волгоградца

Здоровье 23.09.2025 19:52
В Волгоградской области увеличилось количество заразившихся опасными болезнями после укусов клещей. По данным волгоградского РПН, в регионе уже зафиксировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), тогда как неделей ранее было 10 заразившихся. 

В то же время у трех жителей региона зафиксирована Крымская геморрагическая лихорадка, которой также можно заболеть после укусов клещей. 

Рост количества заболеваний, которые передаются этими насекомыми, произошел, как ни странно, на исходе сезона, когда клещи становятся менее активными и «теряют» интерес к потенциальным жертвам. Так, за последнюю неделю всего 6 человек обратились к медикам в связи с укусами клещей. Всего за сезон было зафиксировано 1805 таких обращений. 

