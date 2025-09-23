



В населенных пунктах Волгоградской области 1 октября проверят систему централизованного оповещения и информирования населения. Электросирены включат в период с 10.00 до 11.00 в этот день.

Помимо сирен, уточняют в администрации Волгоградской области, 1 октября в проверке систем оповещения задействуют и другие технические средства. Жители региона по радио и ТВ услышат сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».

– Мероприятие проводится два раза в год и носит плановый учебный характер, – уточняют в профильном комитете обладмина.

Здесь также просят жителей Волгоградской области сообщать в местные администрации о том, если в указанное время не слышали тревожной сирены.