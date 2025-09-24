Сотрудники Дубовского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения Волгоградской области» спасли жизнь ребенку, который едва не стал жертвой собственной неосторожности.
Рыбалка двух несовершеннолетних мальчиков могла закончиться плачевно. 13-летний подросток с товарищем рыбачили в районе Дубовки. Однако, находясь в воде, он не рассчитал глубину и, не удержавшись, начал тонуть.
Его друг начал кричать и подавать сигналы бедствия, попав в поле зрения дежурного наблюдателя Дубовского поисково-спасательного подразделения.
Спасатели немедленно выдвинулись к месту происшествия. Потерявшего сознание подростка доставили на берег, где незамедлительно приступили к проведению комплекса сердечно-легочной реанимации.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей жизненно важные функции мальчика были восстановлены, и он пришел в себя. После оказания первой помощи подросток был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и госпитализации.
Спасатели в очередной раз обращаются к родителям – недопустимо оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, ведь вода не прощает беспечности.
Фото ГКУ «Служба спасения Волгоградской области» t.me