Экономика

Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасности

Экономика 24.09.2025 09:47
0
24.09.2025 09:47


24 сентября Минфин России сообщил о внесении в правительство поправок к бюджету на 2025 и 2026 года, плановый период 2027 и 2028 годов, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Изменения в том числе предусматривают повышение налога на добавочную стоимость с 20% до 22%, а также сокращение количества организаций, имеющих право на упрощённую систему налогообложения.

- В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности. Повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Одновременно ужесточаются и правила льготного налогообложения. Право на него предлагается предоставить лишь тем организациям, доход которых не превышают 10 млн рублей. Ранее верхний потолок находился на уровне 60 млн рублей. Эксперты подчёркивают, что данная мера направлена против схем дробления бизнеса и ухода от налогов.

Кроме того, наполнить федеральный бюджет экономисты попытаются и за счёт букмекеров, в отношении которых вводится 5% налог на игровой бизнес от принятых ставок, а также 25% налог на прибыль контор.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.09.2025 05:58
Экономика 23.09.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2025 15:22
Экономика 19.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2025 06:27
Экономика 18.09.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2025 06:06
Экономика 17.09.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2025 16:34
Экономика 16.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2025 13:13
Экономика 15.09.2025 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2025 08:39
Экономика 12.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 16:34
Экономика 11.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 15:07
Экономика 11.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 07:29
Экономика 11.09.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 06:12
Экономика 11.09.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 19:30
Экономика 10.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 06:59
Экономика 10.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплатСмотреть фотографии
21:14
«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
20:55
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира НагаеваСмотреть фотографии
20:26
Мемориал из детских игрушек вырос на месте гибели 9-летней девочки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:52
Клещи на исходе сезона заразили ИКБ 11-го волгоградцаСмотреть фотографии
18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
 