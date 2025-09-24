Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасности





24 сентября Минфин России сообщил о внесении в правительство поправок к бюджету на 2025 и 2026 года, плановый период 2027 и 2028 годов, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Изменения в том числе предусматривают повышение налога на добавочную стоимость с 20% до 22%, а также сокращение количества организаций, имеющих право на упрощённую систему налогообложения.

- В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности. Повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Одновременно ужесточаются и правила льготного налогообложения. Право на него предлагается предоставить лишь тем организациям, доход которых не превышают 10 млн рублей. Ранее верхний потолок находился на уровне 60 млн рублей. Эксперты подчёркивают, что данная мера направлена против схем дробления бизнеса и ухода от налогов.

Кроме того, наполнить федеральный бюджет экономисты попытаются и за счёт букмекеров, в отношении которых вводится 5% налог на игровой бизнес от принятых ставок, а также 25% налог на прибыль контор.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!