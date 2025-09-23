В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплат





Нынешняя и бывшая супруги погибшего на СВО жителя Котово добились в суде лишения права отца мужчины на причитающиеся выплаты. Как сообщили в Котовском районном суде Волгоградской области, Сергей Н. заключил контракт с Минобороны РФ 16 января 2024 года сроком на один год. Однако 19 марта он погиб на территории ЛНР.

Родители погибшего развелись в 1985 году, после чего сын остался с матерью. Однако в этом же году мать была лишена родительских прав, после чего опеку над ним оформила его тетя. В 2015 году мать Сергея умерла. При этом своего отца мужчина не знал и никогда с ним не общался.



На суде было доказано, что мужчина не принимал участия в жизни и воспитании сына, материально его не содержал. Фактически семейные и родственные связи между сыном и отцом были потеряны. В связи с этим суд установил, что у отца погибшего воина нет права на получение выплат.



Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



