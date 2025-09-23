Общество

«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казнь

23.09.2025 18:48
23 сентября состоялось заседание комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству с участием Игоря Краснова, претендующего на должность председателя Верховного суда РФ. Во время диалога сенаторы поинтересовались об отношении кандидата к многолетней дискуссии в обществе, в рамках которой немалая часть россиян выступает за возвращение смертной казни.

– Мое мнение однозначно – это невозможно, позиция государства является окончательной и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ, – приводит слова Игоря Краснова «Парламентская газета».

Одновременно он отметил, что реализуемый в нашей стране принцип неотвратимости справедливого наказания уже сейчас позволяет полностью реализовать стремление граждан к справедливому возмездию.

Напомним, в июле 2025 года на 72-м году жизни скончалась Ирина Подносова, занимавшая пост председателя Верховного суда РФ. На её место была представлена лишь одна кандидатура. 24 сентября назначение на новую должность Игоря Краснова предстоит утвердить на пленарном заседании Совета Федерации.

