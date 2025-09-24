МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусов





26 и 27 сентября в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно экстренному предупреждению МЧС, в регионе прогнозируются заморозки.

- Во второй половине ночи и утром 26 и 27 сентября 2025 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0ºC,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В свою очередь, Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень погодной опасности. На фоне резкого снижения температуры в ночной период, специалисты ожидают с 8:00 25 сентября до 18:00 28 сентября сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.







