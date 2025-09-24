Общество

МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусов

Общество 24.09.2025 12:26
0
24.09.2025 12:26


26 и 27 сентября в Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно экстренному предупреждению МЧС, в регионе прогнозируются заморозки.

- Во второй половине ночи и утром 26 и 27 сентября 2025 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0ºC,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В свою очередь, Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень погодной опасности. На фоне резкого снижения температуры в ночной период, специалисты ожидают с 8:00 25 сентября до 18:00 28 сентября сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2025 13:48
Общество 24.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:18
Общество 24.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 13:12
Общество 24.09.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:23
Общество 24.09.2025 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2025 12:10
Общество 24.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:52
Общество 24.09.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 11:21
Общество 24.09.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 10:45
Общество 24.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 08:39
Общество 24.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 08:29
Общество 24.09.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 07:54
Общество 24.09.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 07:23
Общество 24.09.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 06:20
Общество 24.09.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2025 05:49
Общество 24.09.2025 05:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2025 21:52
Общество 23.09.2025 21:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплатСмотреть фотографии
21:14
«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
20:55
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира НагаеваСмотреть фотографии
20:26
Мемориал из детских игрушек вырос на месте гибели 9-летней девочки в ВолжскомСмотреть фотографии
 