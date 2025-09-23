На трассе под Волгоградом сгорел автомобиль

Происшествие случилось вечером 23 сентября в Среднеахтубинском районе. По словам очевидцев, от автомобиля, который вспыхнул около поворота к хутору Третий Решающий, остался один остов. Как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании машины поступил в 20-17 ч.
- Горел легковой автомобиль 2000 года выпуска на площади 5 кв. м. Подразделение ОП ПЧ-94 хутора Закутский ликвидировали горение в 20:38 ч., - прокомментировали в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Видео t.me vlgchp