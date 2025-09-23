В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира Нагаева

В Урюпинске Волгоградской области 24 сентября простятся с участником СВО Владимиром Нагаевым. Он воевал в отделении захвата штурмового взвода штурмовой роты, рассказали в администрации городского округа.
В мирной жизни Владимир Нагаев был автоэлектриком. В 2024 году заключил контракт и отправился защищать интересы России. Погиб мужчина при выполнении боевого задания в населенном пункте Белогоровка в ДНР. Воину был 41 год. У него остался сын.
Бойца похоронят в хуторе Попов. Церемония прощания пройдет в сквере Павших борцов.
Коллаж: администрация Урюпинска, V102.RU
