Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах России

В регионах России, в числе которых и Волгоградская область, дежурными силами ПВО уничтожено в общей сложности 70 БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщили 24 сентября Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены и перехвачены в течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск над территориями Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Волгоградской области ранее сообщил, что в регионе в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены. Без света осталось село Подкуйково в Руднянском районе. Пострадавших нет.





