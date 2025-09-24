В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра Калабухова

В Волгоградской области сегодня, 24 сентября, пройдет прощание с 41-летним сержантом Александром Калабуховым, передает V102.RU.

Как сообщили в фонде помощи участников СВО «Сердце Елани», Александр пошел на СВО добровольцем, заключив контракт с Минобороны РФ. Служил в звании сержанта. Он героически погиб в ДНР 10 мая этого года при выполнении боевой задачи в поселке Верхнекаменское Артемовского района.

Прощание с бойцом начнется в рабочем поселке Елань в 10:00 на ул. Телеграфная, 8.

Фото: «Сердце Елани» / t.me





