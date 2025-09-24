Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и Саратова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в 7:14 мск представитель Росавиации.

Напомним, что в целях безопасности полетов в 00:08 мск было закрыто небо над Волгоградом и в 00:30 мск над Саратовым.

- В период действий ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Саратов, - сообщили в Росавиации.

В Волгограде, как ранее сообщалось, отмечались задержки авиарейсов, а также их отмена.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!