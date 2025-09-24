Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ





24 сентября на сайте Кремля был опубликован указ Владимира Путина о назначении генпрокурора РФ. Согласно документу, эту должность занял Александр Гуцан. Ранее сегодня его кандидатура была согласована на пленарном заседании Совета Федерации.

Напомним, занимавший этот пост Игорь Краснов был назначен сенаторами председателем ВС РФ.

Отметим, Александр Гуцан имеет большой опыт работы в генеральной прокуратуре. В течение 11 лет, вплоть до 2018 года, занимал пост заместителя генпрокурора РФ. Впоследствии сменил род деятельности, став полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: Совфед







