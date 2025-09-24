Телеком

Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении

Телеком 24.09.2025 10:03 Реклама
0
24.09.2025 10:03 Реклама


Оператор предлагает клиентам самостоятельно пройти полную оценку смартфона в приложении и воспользоваться услугами трейд-ин и выкупа. Опция уже доступна в мобильном приложении оператора.
Т2 развивает дополнительные возможности для комфортной оценки стоимости смартфонов для выкупа или в трейд-ин. Совместно с сервисом «Сивимарт Диагностика» Т2 организовала опцию онлайн-оценки в приложении оператора. Клиент может самостоятельно оценить смартфон в приложении и узнать финальную стоимость. Для завершения процедуры останется обратиться в салон связи с уже оцененным устройством и промокодом на дополнительную скидку. Стоимость смартфона, рассчитанная при полной онлайн-оценке, останется неизменной при сделке.
Для оформления заявки нужно перейти на главной странице в раздел «Трейд-ин и выкуп», пройти диагностику и завершить ее в приложении «Сивимарт Диагностика» – переход на сайт партнера настроен автоматически. При возникновении вопросов клиент может обратиться за помощью в торговую точку Т2.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjePgHUJ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
23.09.2025 10:21
Телеком 23.09.2025 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2025 13:26 Реклама
Телеком 22.09.2025 13:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2025 09:45 Реклама
Телеком 22.09.2025 09:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2025 14:00 Реклама
Телеком 18.09.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 16:29 Реклама
Телеком 17.09.2025 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2025 12:30
Телеком 17.09.2025 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2025 14:10 Реклама
Телеком 15.09.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2025 10:37 Реклама
Телеком 15.09.2025 10:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2025 13:00 Реклама
Телеком 11.09.2025 13:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2025 16:09 Реклама
Телеком 10.09.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.09.2025 12:28
Телеком 09.09.2025 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2025 14:12 Реклама
Телеком 08.09.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 15:44 Реклама
Телеком 05.09.2025 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2025 13:25 Реклама
Телеком 05.09.2025 13:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2025 14:19 Реклама
Телеком 04.09.2025 14:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в регионах РоссииСмотреть фотографии
07:23
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропортах Волгограда и СаратоваСмотреть фотографии
06:48
Село под Волгоградом осталось без света из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:20
В Елани похоронят погибшего на СВО добровольца Александра КалабуховаСмотреть фотографии
05:49
В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:37
На трассе под Волгоградом сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
21:52
В Котово жены погибшего участника СВО лишили его отца выплатСмотреть фотографии
21:14
«Проигравших нет»: в Волгограде состоялся международный турнир памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
20:55
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Владимира НагаеваСмотреть фотографии
20:26
Мемориал из детских игрушек вырос на месте гибели 9-летней девочки в ВолжскомСмотреть фотографии
19:52
Клещи на исходе сезона заразили ИКБ 11-го волгоградцаСмотреть фотографии
18:48
«Позиция окончательна»: Краснов прокомментировал запрос общества на смертную казньСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взяткиСмотреть фотографии
17:58
Электросирены включат 1 октября в городах и селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде оказали помощь травмированному игроку сборной СербииСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде из-за аварии скоростной трамвай временно курсирует до остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографии
16:52
Классика или креатив: волгоградские школьники и родители оценили новинки школьного менюСмотреть фотографии
16:34
Школу в Волгоградской области закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
16:26
Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетовСмотреть фотографии
 