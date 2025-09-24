Жители ЮФО и в том числе Волгоградской области считают наиболее престижными профессии ИТ-специалистов и инженеров с высшим образованием. Такими оказались результаты очередного опроса, проведенного hh.ru.
Волгоградцы ставят на первое место ИТ-специалистов (58%), но практически наравне с ними ценят труд инженеров с высшим образованием (44%). Третье место в регионе занимают ученые и исследователи (39%). Также в топ-5 входят врачи и медперсонал (35%), а замыкают пятерку творческие профессии (16%).
А вот рабочие профессии не оказались в перечне престижных. Больше всего опрошенные ценят геодезистов и агрономов, сервисных инженеров-механиков и инженеров-механиков и прорабов. Совсем не повезло дворникам, уборщикам и грузчикам – они оказались на периферии общественного признания.