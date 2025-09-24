Общество

Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФ

Общество 24.09.2025 11:21
24 сентября в Совете Федерации открылась осенняя сессия. Одним из первых пунктов в повестке дня стало рассмотрение предложения Владимира Путина о назначении председателя Верховного суда РФ. По данным «Парламентской газеты», большинством голосов в должности утверждён единственный кандидат Игорь Краснов.

Напомним, до настоящего времени Игорь Краснов занимал пост генпрокурора РФ. Как ожидается, ему на смену будет утверждён Александр Гуцан. Соответствующее назначение сегодня также предстоит рассмотреть сенаторам.

Фото: трансляция заседания


