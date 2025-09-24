Общество

В Волгограде отменяются и задерживаются авиарейсы из-за плана «Ковер»

24.09.2025 05:49
0
24.09.2025 05:49


План «Ковер» введен Росавиацией в аэропорту в Волгограде в 00:08 мск 24 сентября. Как сообщает V102.RU, ограничения на прием и вылет воздушных судов действуют в целях безопасности.

За это время отменены два рейса авиакомпании «Аэрофлот» - один должен был прилететь в Волгоград в 01:35, а второй – вылететь в Москву в 05:45.

Задерживаются вылеты из Волгограда двух авиарейсов в Сургут и Шарм-эль-Шейх. Так, в Египет самолет должен был отправиться еще в 23:00 мск 23 сентября, но вылет перенесен на 10:30 мск 24 сентября. Пока на час задерживается и рейс из Махачкалы, который был назначен на 06:25.


