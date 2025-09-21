



Из-за усиления контроля за расчетами по банковским картам многие волгоградцы столкнулись с необычными звонками после снятия или перевода крупной суммы. Сотрудники банка интересовались не только целью операции, но и просили назвать имя получателя, а также описать его внешность. О новых требованиях безопасности и доступных методах защиты от мошенников – в материале ИА «Высота102».

Новые меры защиты от мошенников действуют с 1 сентября. Теперь выпустивший карту банк в режиме реального времени анализирует все проводимые операции и выявляет случаи, когда их клиент может находиться под влиянием аферистов. Если операция покажется сотрудникам подозрительной, они предупредят об этом самого пользователя и на 48 часов установят лимит на снятие наличных – не более 50 тысяч рублей.

- Часто люди сетуют на то, что подобные ограничения крайне неудобны. Однако это не «неудобство», а «система экстренного торможения». Если вы едете на машине, и у вас срабатывает система курсовой устойчивости, злитесь ли вы на нее? – рассуждает начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. – Здесь такая же ситуация. Банк анализирует сотни параметров: какими устройствами вы пользуетесь, в какое время чаще всего совершаете операции. Если в 10:00 вы всегда находитесь на работе, а тут в три часа ночи пытаетесь снять 500 тысяч рублей через QR – код, которым раньше никогда не пользовались, система видит аномалию – крик о помощи. В этом случае 48 часов лимита – не наказание, а время на то, чтобы осмыслить ситуацию и при необходимости нажать на тормоз.





Вопросы у сотрудников банка могут возникнуть и при оформлении кредита в отделении, и при онлайн-переводе. В этом случае с потенциальной жертвой обмана поговорят «с пристрастием» - кроме личных данных у волгоградца могут спросить и причину перевода, и имя получателя круглой суммы.

- Банк может уточнить, в какое время и с какого устройства проводился перевод. Не говорили ли вы до этого с мошенниками? Возможно, потребуются документы – чеки, расписки, договоры на покупку товара, - перечисляет Сергей Пименов. – Да, подобный разговор займет какое-то время, но все же я советую говорить со специалистами подробно, честно и спокойно. Если операция чиста, объясните это сотрудникам: «Я перевожу деньги родственнику на лечение» или «Это оплата за ремонт квартиры».

Еще одним барьером от ненасытных мошенников станет… вторая рука. Так в банке называют помощника, который сможет одобрить ваш перевод или снятие наличных.

- Помощника клиент назначает себе самостоятельно, - объясняет специалист Банка России. – Проверке при этом подлежат любые переводы по номеру телефона, QR – коду, по реквизитам счета или карты, а также снятие наличных через банкоматы или кассу. Минимальную сумму, о переводе или снятии которой сотрудники оповестят вашу «вторую руку», горожане так же назначают самостоятельно. Для разных типов операций можно установить разные лимиты. Оплату коммунальных услуг, к примеру, можно внести в так называемый «белый список» и тем самым провести без дополнительного согласования даже при превышении лимита. Важно, что ваш помощник не будет иметь доступа к деньгам, а сможет лишь проверить и подтвердить операцию, которую система банка сочтет подозрительной. У него есть 12 часов на то, чтобы проверить платеж и связаться вами, чтобы обсудить ситуацию. Таким образом один звонок близкого человека может перечеркнуть многочасовую работу афериста, по традиции требующего не сообщать о разговоре никому из родных и знакомых.





Разработанная банками система предполагает и защиту клиента от самого себя – напористого или напуганного, уверенного в честности собеседника и желающего во что бы то ни стало помочь «сотруднику ФСБ» в расследовании дела государственной важности.

- Ни для кого не секрет, что мошенники работают как профессиональные психологи и умеют вводить своих жертв в состояние аффекта, - подтверждает Сергей Пименов. – Для этого банки разработали «период охлаждения» при выдаче кредитов. Это ваше законодательное право передумать и отказаться от обязательств. При оформлении займа от 50 до 200 тысяч на раздумье и «отрезвление» дается четыре часа. Если же сумма превышает 200 тысяч рублей, период охлаждения увеличивается до 48 часов. Эта мера распространяется на автокредиты, образовательные кредиты или ипотеку и не действует при наличии созаемщика или поручителя. Она также не применяется, если у вас есть заранее назначенный представитель.

С введением новых требований волгоградцы забудут о беззаботности и в микрофинансовых организациях, сулящих деньги через пять минут после обращения.

- Теперь перед выдачей займов сотрудники микрофинансовой организации обязаны сверить личные данные заемщика с данными владельца карты или счета, на который переводятся деньги, - объясняет начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области. – Для ускорения процесса горожане могут самостоятельно взять справку о своих счетах в Федеральной налоговой службе. Если же реквизиты принадлежат другому человеку, в выдаче денег откажут. Это делается для того, чтобы мошенники не могли оформить кредит на ваш счет, а средства получить на свой. Постоянным клиентам финансовой организации такие проверки, к слову, не грозят. От них так же освобождены волгоградцы, которые за год оформляли в этой МФО как минимум два займа. Свою эффективность эти меры уже доказали на практике. И все же их стоит воспринимать не как непробиваемую стену, а как щит, которым нужно научиться пользоваться. Этот же инструмент защиты от изобретательных мошенников каждому из нас стоит дать и своим взрослым родственникам. Один звонок и один разговор с ними может сохранить не только сбережения, но и спокойствие всей семьи.

