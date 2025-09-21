Общество

Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»

Общество 21.09.2025 16:22
0
21.09.2025 16:22


Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым посетил площадки всероссийского финала «Зарницы 2.0», который проходит в Волгоградской области. 

В финале военно-патриотической игры встретились армии «Ока» и «Кама», в каждой из которых насчитывалось по 240 юношей и девушек. Управление финальным боем осуществлял  Герой России, начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Головин.

— Сегодня вы — лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда — месте гордости и силы нашего народа. Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом кургане — символе славы и мужества. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы — наша гордость и надежда страны, — поздравил победителей финального боя Сергей Кириенко.


Глава региона также поблагодарил всех за подготовку и участие в этом масштабном мероприятии.

— Нам бы хотелось, чтобы финал «Зарницы» всегда проходил на легендарной героической сталинградской земле. Отдельно хочу сказать спасибо Сергею Владиленовичу за участие в подготовке мероприятия, за его кураторство, решение рабочих моментов этого организационно непростого, но очень ответственного мероприятия. Проигравших сегодня нет — победили все: и те, кто непосредственно участвовал, и те, кто находился здесь, болел за команды, за всех, кто сегодня защищал с оружием в руках нашу общую Родину. Рассчитываем, что хорошая традиция, которая заложена на берегах Волги, будет продолжена, — отметил Андрей Бочаров. 

Напомним, в оборонно-спортивный лагерь «Авангард» прибыло 960 участников военно-патриотической игры из 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. Торжественное награждение команд-участниц пройдет 22 сентября на Мамаевом кургане. Во втором этапе финала соревновались 960 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (старшая возрастная категория) — представители всех регионов страны, ведомственных организаций (включая отряды Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ «Вымпел», центра «ВОИН»), а также команды из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. 


Базой для проведения «Зарницы 2.0» стали лагерь «Авангард» и центр «Юный ястреб». Инфраструктура комплекса, созданного по инициативе губернатора Андрея Бочарова, постоянно совершенствуется: в этом году открылись физкультурно-оздоровительный комплекс и четыре модульных жилых корпуса, строится еще ряд объектов.

Фото: администрация Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2025 17:20
Общество 21.09.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 16:03
Общество 21.09.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:50
Общество 21.09.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:16
Общество 21.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:42
Общество 21.09.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:31
Общество 21.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:17
Общество 21.09.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:06
Общество 21.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 12:22
Общество 21.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:55
Общество 21.09.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:42
Общество 21.09.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:07
Общество 21.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 09:10
Общество 21.09.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 08:00
Общество 21.09.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 07:30
Общество 21.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
18:40
Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонтСмотреть фотографии
18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
 