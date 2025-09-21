Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»





Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым посетил площадки всероссийского финала «Зарницы 2.0», который проходит в Волгоградской области.

В финале военно-патриотической игры встретились армии «Ока» и «Кама», в каждой из которых насчитывалось по 240 юношей и девушек. Управление финальным боем осуществлял Герой России, начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Головин.

— Сегодня вы — лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе. Финал проходит на легендарной земле Сталинграда — месте гордости и силы нашего народа. Завтра вы получите заслуженные награды на Мамаевом кургане — символе славы и мужества. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы — наша гордость и надежда страны, — поздравил победителей финального боя Сергей Кириенко.





Глава региона также поблагодарил всех за подготовку и участие в этом масштабном мероприятии.

— Нам бы хотелось, чтобы финал «Зарницы» всегда проходил на легендарной героической сталинградской земле. Отдельно хочу сказать спасибо Сергею Владиленовичу за участие в подготовке мероприятия, за его кураторство, решение рабочих моментов этого организационно непростого, но очень ответственного мероприятия. Проигравших сегодня нет — победили все: и те, кто непосредственно участвовал, и те, кто находился здесь, болел за команды, за всех, кто сегодня защищал с оружием в руках нашу общую Родину. Рассчитываем, что хорошая традиция, которая заложена на берегах Волги, будет продолжена, — отметил Андрей Бочаров.

Напомним, в оборонно-спортивный лагерь «Авангард» прибыло 960 участников военно-патриотической игры из 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. Торжественное награждение команд-участниц пройдет 22 сентября на Мамаевом кургане. Во втором этапе финала соревновались 960 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (старшая возрастная категория) — представители всех регионов страны, ведомственных организаций (включая отряды Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ «Вымпел», центра «ВОИН»), а также команды из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.





Базой для проведения «Зарницы 2.0» стали лагерь «Авангард» и центр «Юный ястреб». Инфраструктура комплекса, созданного по инициативе губернатора Андрея Бочарова, постоянно совершенствуется: в этом году открылись физкультурно-оздоровительный комплекс и четыре модульных жилых корпуса, строится еще ряд объектов.

Фото: администрация Волгоградской области

