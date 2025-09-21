В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку





В городе Камышине Волгоградской области разыскивается 14-летняя Диана Исингалиева. По сообщению волонтеров поисково-спасательного отряда «Оберег», подросток вышла из дома 20 сентября и больше о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 164 см, нормальное телосложение, темно-зеленые глаза, русые волосы.

В день исчезновения Диана была одета в светло-серую спортивную кофту, черную с серыми вставками жилетку, светло-голубые джинсы, красную кепку и белые кроссовки.

Если вам известно о местонахождении подростка, волонтеры простя обратиться по телефонам: 8 (906) 171-02-02 или 112.

Фото: ПСО «Оберег» / t.me