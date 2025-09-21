Общество

«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцев

21.09.2025 19:20
В Ворошиловском районе Волгограда горожане, проживающие в жилом массиве на ул. Калинина, бьют тревогу. С начала сентября вблизи перекрёстка с ул. Циолковского жители вынуждены ходить перебежками из-за разлагающегося трупа собаки.

- Впору респиратор надевать. Вонь стоит невозможная, и никому нет никакого дела. Животное пролежало здесь уже несколько дней, а ведь эту дорогу используют и школьники со студенты, и посетители «обкомовской» больницы. Лично мы с соседями уже оборвали трубку районной администрации, но те кивают на городские службы, а последние возвращают вопрос к местным чиновникам, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в мэрию Волгограда с просьбой разъяснить порядок действий граждан в подобных ситуациях. По информации властей, тела мёртвые животные законом отнесены к отходам.

- Трупы животных являются биологическими отходами, утилизация производится согласно приказа № 677 от 11.11.2024 г. Министерства Сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов». Уничтожение биологических отходов должно осуществляться под наблюдением специалиста госветслужбы, - пояснили городские чиновники.

Муниципальные территории, где граждане обнаруживают погибших собак, кошек и даже птиц, формально являются такими несанкционированными скоплениями отходов, как и горы целлофана или нагромождение спиленных веток.

- Мероприятия по выявлению, ликвидации несанкционированных свалок, уборка и благоустройство общественных территорий относятся к полномочиям районных администраций, - добавили в мэрии.

Таким образом, жаловаться на дурно пахнущие останки волгоградцам следует в местные администрации. Там могут самостоятельно передать полученную от граждан информацию в муниципальную организацию, которой были делегированы соответствующие полномочия в рамках существующего госзадания, или же подскажут номер диспетчерской службы организации, где обязаны принять соответствующую заявку.

В случае возникновении сложностей в ситуацию обязаны вмешаться районные власти, в подчинении которых и находятся профильные городские службы.

При этом в муниципалитете предостерегли горожан от самостоятельного и безнадзорного захоронения животных.

- Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на объекты размещения отходов производства и потребления, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, - подчёркивается в комментарии властей.

В случае профессиональных заводчиков и владельцев домашних животных, при гибели питомца тело необходимо непременно утилизировать. В Волгограде соответствующие услуги оказывают пять организаций:

  • ООО НПЭК «Эко Каскад», ул. Елецкая, д.21, ТЦ «Парус», оф. 41-44-16, эт. 4, тел. 26-64-98;
  • ООО «ВИД-Авто», ул. Промысловая, д.17, 1 этаж, тел. 26-56-10;
  • ООО «ЭкоСтандарт», ул. Кирова, д.121а, БЦ «Деловой», оф. 108, тел. 66-13-65;
  • ООО «ЭкоМастер», ул. Невская, д.12а, цокольный этаж, тел. 92-30-20;
  • ООО «Коммунсервис», ул. Ангарская, д.17, оф. 714, тел. 43-93-53.

Отметим, в других крупных городах России местные власти практикуют и иные подходы. Так, в Москве существуют специальные кладбища для четвероногих, а в Екатеринбурге «Сад памяти», где покоятся не только кошки и собаки, но пернатые.

Фото сгенерировано ИИ

