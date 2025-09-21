Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом кургане





Первый заместитель руководителя администрации Президента России прибыл в Волгоград 21 сентября. Как сообщает V102.RU, в ходе визита в регион Сергей Кириенко вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым посетил Мамаев курган.





Кириенко прибыл в город-герой для участия в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Перед событием заместитель руководителя администрации Президента в сопровождении губернатора Волгоградской области возложил цветы и почтил память защитников Сталинграда.

Вместе с ним также в Волгоград прибыли Алексей Аветисов и Владимир Соловьев.





Напомним, завершится «Зарница 2.0» финальным боем, который пройдет сегодня, 21 сентября, в рамках большой военно-тактической игры. Подведение итогов заезда и торжественное награждение победителей состоятся 22 сентября.

Фото: администрация Волгоградской области