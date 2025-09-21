Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярным





Депутаты Волгоградской областной думы выступили с инициативой о запуске регулярного пригородного поезда по маршруту Волгоград – Палласовка через озеро Эльтон. Предложение было поддержано участниками 43-й конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

На данный момент власти совместно с представителями железнодорожной отрасли обсуждают возможность организации данного сообщения. Однако существующий маршрут протяженностью 408 километров не соответствует критериям пригородного сообщения. Значительная часть пути проходит по территории Астраханской области и Республики Казахстан, что исключает его из категории пригородных перевозок по действующим правилам.

Уточняется, что необходимо внести изменения в нормативные акты, позволяющие классифицировать как пригородные маршруты, которые следуют через несколько субъектов РФ или иностранные государства, но начинаются и заканчиваются в пределах одного региона. Это даст возможность субсидировать перевозки и сделать их регулярными.

Данная инициатива была поддержана участниками конференции. Обращение в дальнейшем будет направлено в Минтранспорта РФ.