Три дрона ВСУ ликвидировано силами ПВО в Волгоградской области

Общество 22.09.2025 07:27
В Волгоградской области дежурными средствами ПВО в ночь на 22 сентября ликвидировано три украинских беспилотника самолетного типа. Всего над регионами России, по данным Минобороны, сбито 114 БПЛА. 

Массированная атака отражена над территориями Ростовской области и Краснодарского края (по 25 БПЛА), 19 сбито в Белгородской области,  13 БПЛА – над территорией Астраханской области, 10 – над территорией Республики Крым, семь – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Курской и Воронежской областей.

В связи с угрозой, как ранее сообщало ИА «Высота 102», ночью не работал аэропорт Волгограда. Ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности, были сняли в 05.35 по мск. 

