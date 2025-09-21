Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублей





В Кировском районе Волгограда 18-летняя девушка стала жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, аферисты убедили ее перечислить с карты отца более 600 тысяч рублей. После случившегося с заявлением в полицию обратился 42-летий мужчина.

Установлено, что девушке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом отмены несанкционированного списания средств убедил перевести деньги на «безопасный счет». Девушка сняла с банковской карты требуемую сумму и, установив стороннее приложение на его телефон через банкомат перевела деньги на указанные аферистом счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

