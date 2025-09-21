Общество

Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублей

Общество 21.09.2025 18:00
0
21.09.2025 18:00


В Кировском районе Волгограда 18-летняя девушка стала жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, аферисты убедили ее перечислить с карты отца более 600 тысяч рублей. После случившегося с заявлением в полицию обратился 42-летий мужчина.

Установлено, что девушке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом отмены несанкционированного списания средств убедил перевести деньги на «безопасный счет». Девушка сняла с банковской карты требуемую сумму и, установив стороннее приложение на его телефон через банкомат перевела деньги на указанные аферистом счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2025 21:15
Общество 21.09.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 20:40
Общество 21.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 20:00
Общество 21.09.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 19:20
Общество 21.09.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 17:20
Общество 21.09.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 16:22
Общество 21.09.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 16:03
Общество 21.09.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:50
Общество 21.09.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 14:16
Общество 21.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:42
Общество 21.09.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:31
Общество 21.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:17
Общество 21.09.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 13:06
Общество 21.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 12:22
Общество 21.09.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2025 11:55
Общество 21.09.2025 11:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишингаСмотреть фотографии
20:40
Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабреСмотреть фотографии
20:00
«Малыши резвятся, а подростки воруют вещи»: волгоградский биолог показала удивительную жизнь лисицСмотреть фотографии
19:20
«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцевСмотреть фотографии
18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
 