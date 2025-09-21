В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»





Сегодня, 21 сентября, стартовал финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0» для старшей возрастной категории. Соревнования проходят на полигоне «Волжский» в Волгоградской области.

Напомним, в оборонно-спортивный лагерь «Авангард» прибыло 960 участников военно-патриотической игры из 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. На территории Волгоградского региона они будут находиться с 16 по 22 сентября.

В финале участники старшей возрастной категории пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре. В программу входят комбинированный марш и состязания по условно-военным специальностям: командиров, политруков, военных корреспондентов, инженеров-саперов, медиков, а также операторов БПЛА.

Подведение итогов заезда и торжественное награждение победителей состоятся 22 сентября. В Волгограде 22 сентября будет временно закрыт доступ для посетителей на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде в связи с награждением победителей.

Напомним, первый заместитель руководителя администрации Президента России прибыл в Волгоград 21 сентября для участия в финале Всероссийской военно-патриотической игры. Сергей Кириенко вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым посетил Мамаев курган. Также с ним прибыли Алексей Аветисов и Владимир Соловьев.