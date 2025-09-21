В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишинга





Письмо от «Госуслуг» можно отличить от фишинга по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом рассказали в Киберполиции 21 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что уведомления от «Госуслуг» приходят только на электронную почту или СМС, указанные в личном кабинете, а в мессенджерах сервис не делает рассылку. Также все письма приходят только с официальных адресов, а все ссылки ведут только на «gosuslugi.ru».

- В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС, - пояснили в МВД.

