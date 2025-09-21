



Сегодня, 21 сентября, в Волгограде первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Андрей Бочаров дали старт образовательной программе проекта «Сталинградский призыв». Торжественное открытие состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».





Напомним, первый заместитель руководителя администрации Президента России прибыл в Волгоград 21 сентября для участия в финале Всероссийской военно-патриотической игры. Сергей Кириенко вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым посетил Мамаев курган. Также с ним прибыли Алексей Аветисов и Владимир Соловьев.

Приветствуя участников проекта «Сталинградский призыв», Андрей Бочаров отметил, что к образовательной программе для участников СВО регион приступает в особенный день.

— Символично, что сегодня, в Год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества, в День воинской славы России – победы русских дружин в Куликовской битве, мы встречаемся с вами на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда. И сегодня начинает практическую работу наш «Сталинградский призыв» — новая образовательно-патриотическая программа Волгоградской области, которая является составной частью большой государственной программы, реализуемой на территории Российской Федерации по поручению Президента нашей страны Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с целью подготовки управленческих кадров, — подчеркнул глава региона.





Сергей Кириенко также поблагодарил бойцов СВО, участников регионального проекта «Сталинградский призыв» за патриотизм и мужество, отметив, что они уже на деле доказали свою преданность стране. В завершении слова он пожелал участникам успехов.

— Губернатор Волгоградской области тоже является прекрасным примером того, как успешный командир, успешный военнослужащий может стать очень успешным государственным гражданским руководителем, губернатором одной из крупнейших и авторитетных областей нашей страны. Этот и другие примеры показывают, что путь, который перед вами впереди, он реальный, и его можно с достоинством и успешно пройти. Но есть еще одна важная вещь, о которой я бы всех вас попросил. Какую бы карьеру на гражданской службе вы ни выбрали, есть очень важная задача, важнее которой, на мой взгляд, не существует — это воспитание подрастающего поколения. Сейчас в Волгограде проходит общероссийская «Зарница», и надо видеть глаза этих мальчишек и девчонок. Завтра они будут получать свои награды на Мамаевом кургане, в Волгограде, в месте силы и славы — и это останется с ними на всю жизнь, — отметил Сергей Кириенко.

Напомним, сегодня, 21 сентября, стартовал финальный бой Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0» для старшей возрастной категории. Соревнования проходят на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В оборонно-спортивный лагерь «Авангард» прибыло 960 участников военно-патриотической игры из 89 регионов России, Республик Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. На территории Волгоградского региона они будут находиться с 16 по 22 сентября.

