Волгоградский парк ЦПКиО появится в известном мультфильме





Центральный парк культуры и отдыха Волгограда появится в известном мультфильме «Команда Флоры. Экопатруль». Об этом рассказал в своем Telegram-канале директор парка Андрей Еркин.

В одной из серий сезона мультсериала герои отправились в Волгоградскую область за новыми приключениями. Все главные события разворачиваются в ЦПКиО.





На кадрах можно узнать знакомые волгоградцам локации - колесо обозрения, Свадебную карусель, арку на входной группе парка Дружбы «Волгоград-Баку», русские горки и Волжские паруса на фоне.

Кадры из мультсериала «Команда Флоры. Экопатруль»

