Аэропорт Волгограда остается закрытым по решению Росавиации

Общество 22.09.2025 05:37
22.09.2025 05:37


Аэропорт Волгограда на протяжении ночи оставался закрытым для судов по решению Росавиации. Федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани в полночь. 

Ограничения временно введены в целях обеспечения безопасности пассажиров. 

К утру 22 сентября остаются закрытыми также аэропорты в Иваново и в Ярославле. 

Из-за плана «Ковер» в Волгограде задерживается вылет двух рейсов в Москву, два столичных рейса отменены. Также задерживаются вылеты в Сочи. Сочинский аэропорт возвращается к штатной работе после простоя из-за ограничений. 

