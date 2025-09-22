Аэропорт Волгограда остается закрытым по решению Росавиации

Аэропорт Волгограда на протяжении ночи оставался закрытым для судов по решению Росавиации. Федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани в полночь.
Ограничения временно введены в целях обеспечения безопасности пассажиров.
К утру 22 сентября остаются закрытыми также аэропорты в Иваново и в Ярославле.
Из-за плана «Ковер» в Волгограде задерживается вылет двух рейсов в Москву, два столичных рейса отменены. Также задерживаются вылеты в Сочи. Сочинский аэропорт возвращается к штатной работе после простоя из-за ограничений.